В Петербурге почтили память полководца Суворова

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В Санкт-Петербурге почтили память полководца Александра Суворова. К монументу в его честь возложили цветы по случаю 221-й годовщины со дня открытия.
В Петербурге почтили память полководца Суворова
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Памятник Суворову установили по указу императора Павла I. Он находится напротив Марсова поля и Троицкого моста.

К монументу возложили цветы представители администрации города, военнослужащие, суворовцы и юнармейцы.

Затем в Мраморном дворце состоялось посвящённое годовщине установления монумента выступление солистов Мариинского театра.

Ранее директор Института российской истории РАН Юрий Петров в беседе с НСН прокомментировал инициативу Минпросвещения ввести занятия по историческому просвещению в младших классах школ.

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