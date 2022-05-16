В Петербурге почтили память полководца Суворова
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Памятник Суворову установили по указу императора Павла I. Он находится напротив Марсова поля и Троицкого моста.
К монументу возложили цветы представители администрации города, военнослужащие, суворовцы и юнармейцы.
Затем в Мраморном дворце состоялось посвящённое годовщине установления монумента выступление солистов Мариинского театра.
Ранее директор Института российской истории РАН Юрий Петров в беседе с НСН прокомментировал инициативу Минпросвещения ввести занятия по историческому просвещению в младших классах школ.