Бочкарёв: на северо-востоке Москвы завершается строительство легкоатлетического манежа

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Строительство легкоатлетического манежа в Алтуфьевском районе завершено на 98%, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: на северо-востоке Москвы завершается строительство легкоатлетического манежа
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Holtkamp

«На Инженерной улице в ближайшее время завершится строительство крытого легкоатлетического манежа. На сегодняшний день работы выполнены уже на 98% — завершается окраска стен внутри помещений и монтаж внутренних инженерных систем», — сообщил вице-мэр.

Он отметил, что объект предназначен для проведения тренировок по лёгкой атлетике, занятий общей физподготовкой с учащимися спортшколы, а также соревнований городского уровня.

«Фасады здания дополнены декоративными перфорированными панелями с изображением на них фигур спортсменов. Для занятий лёгкой атлетикой оборудовали круговую беговую дорожку, дорожку для спринта на 100 м, секторы для прыжков с шестом, прыжков в высоту, в длину, а также тройного прыжка, секторы для толкания ядра и метания снарядов в сетку», — рассказал Бочкарёв.

По его словам, в здании также разместят тренажёрный зал, инфракрасную сауну, массажную, раздевалки, душевые, гардероб, буфет, комментаторские и административные помещения, судейские комнаты, помещения допинг-контроля и трибуны для 280 зрителей.

Кроме того, в здании предусмотрена безбарьерная среда с лифтами и пандусами для доступа маломобильных граждан.

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