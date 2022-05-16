Бочкарёв: на северо-востоке Москвы завершается строительство легкоатлетического манежа
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«На Инженерной улице в ближайшее время завершится строительство крытого легкоатлетического манежа. На сегодняшний день работы выполнены уже на 98% — завершается окраска стен внутри помещений и монтаж внутренних инженерных систем», — сообщил вице-мэр.
Он отметил, что объект предназначен для проведения тренировок по лёгкой атлетике, занятий общей физподготовкой с учащимися спортшколы, а также соревнований городского уровня.
«Фасады здания дополнены декоративными перфорированными панелями с изображением на них фигур спортсменов. Для занятий лёгкой атлетикой оборудовали круговую беговую дорожку, дорожку для спринта на 100 м, секторы для прыжков с шестом, прыжков в высоту, в длину, а также тройного прыжка, секторы для толкания ядра и метания снарядов в сетку», — рассказал Бочкарёв.
По его словам, в здании также разместят тренажёрный зал, инфракрасную сауну, массажную, раздевалки, душевые, гардероб, буфет, комментаторские и административные помещения, судейские комнаты, помещения допинг-контроля и трибуны для 280 зрителей.
Кроме того, в здании предусмотрена безбарьерная среда с лифтами и пандусами для доступа маломобильных граждан.