В подмосковной усадьбе Демьяново состоялся субботник при участии более 300 эковолонтёров

На Всероссийский субботник акции «Зелёный десант» в усадьбе Демьяново в Подмосковье собрались более 300 эковолонтёров.

Как сообщает телеканал «360», акция проходит в 40 регионах страны при участии более 2 тыс. добровольцев.

«Подмосковье — один из лидеров волонтёрского движения в России, и акция на территории усадьбы Демьяново стала флагманской. «Зелёный десант» стал отличной возможностью популяризовать экологические привычки», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

В ходе мероприятия он наградил самых активных волонтёров благодарственными грамотами.

Ранее пресс-служба зампреда правительства Московской области Евгения Хромушина сообщила, что по итогам субботника региональные операторы вывезли на переработку более 600 т коммунальных отходов.