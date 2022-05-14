В подмосковной усадьбе Демьяново состоялся субботник при участии более 300 эковолонтёров

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На Всероссийский субботник акции «Зелёный десант» в усадьбе Демьяново в Подмосковье собрались более 300 эковолонтёров.
В подмосковной усадьбе Демьяново состоялся субботник при участии более 300 эковолонтёров
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», акция проходит в 40 регионах страны при участии более 2 тыс. добровольцев.

«Подмосковье — один из лидеров волонтёрского движения в России, и акция на территории усадьбы Демьяново стала флагманской. «Зелёный десант» стал отличной возможностью популяризовать экологические привычки», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

В ходе мероприятия он наградил самых активных волонтёров благодарственными грамотами.

Ранее пресс-служба зампреда правительства Московской области Евгения Хромушина сообщила, что по итогам субботника региональные операторы вывезли на переработку более 600 т коммунальных отходов.

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