Китайский эксперт Гао Дэшен заявил, что контрмеры России пошатнули роль доллара

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Эксперт Гао Дэшен в статье для «Хуаньцю шибао» заявил, что контрмеры Москвы, которые были введены в ответ на западные санкции против России, пошатнули роль доллара в международной финансовой системе.
Китайский эксперт Гао Дэшен заявил, что контрмеры России пошатнули роль доллара
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В частности, Дэшен обратил внимание на заявление России о погашении внешнего долга в рублях, а также на использование нацвалюты для расчётов при экспорте энергоносителей в недружественные страны. По его словам, это «пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе».

Также он считает, что мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру.

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже в пятницу, 13 мая, опустился ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года.

Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

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