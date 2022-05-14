Китайский эксперт Гао Дэшен заявил, что контрмеры России пошатнули роль доллара
- Gettyimages.ru
В частности, Дэшен обратил внимание на заявление России о погашении внешнего долга в рублях, а также на использование нацвалюты для расчётов при экспорте энергоносителей в недружественные страны. По его словам, это «пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе».
Также он считает, что мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру.
Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже в пятницу, 13 мая, опустился ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года.
Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.