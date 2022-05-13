В центре Иркутска ликвидировали открытое горение

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Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области заявила, что спасатели ликвидировали открытое горение.
В центре Иркутска ликвидировали открытое горение
  • © Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

«03:00 (22:00 мск) — ликвидация открытого горения», — цитирует ведомство ТАСС.

Пожарные проводят проливку и разбор строительных конструкций. На месте возгорания работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

Ранее в МЧС России сообщили о локализации крупного пожара в центре Иркутска.

Возгорание началось с двухэтажного неэксплуатируемого здания вблизи ТЮЗа. Огонь распространился по перекрытиям и перекинулся на строение, где раньше располагался Театр юного зрителя.

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