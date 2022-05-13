Просветительский марафон «Новые горизонты» пройдёт 17—19 мая в городах России

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Просветительский марафон «Новые горизонты» состоится 17—19 мая в городах России. Организатор — российское общество «Знание».
Просветительский марафон «Новые горизонты» пройдёт 17—19 мая в городах России
  • © Российское общество "Знание"

Об этом сообщает ФАН.

Марафон объединит более 150 отечественных и зарубежных спикеров.

Программа включает пять тематических треков, организованных на отдельных площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, а также в Московской области.

Кроме того, в рамках марафона пройдёт финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на уроках «Экология начинается с тебя», проходивших в российских школах с 5 по 25 апреля, побывали более 22,6 тыс. детей.

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