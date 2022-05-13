В Гильдии риелторов России прокомментировали ситуацию на рынке жилья

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Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев прокомментировал ситуацию на рынке жилья.
В Гильдии риелторов России прокомментировали ситуацию на рынке жилья
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что спрос будет сокращаться.

«С лета начнётся стабилизация цен, а потом возможно и снижение, но это будет 0,5—1% в месяц, и продолжаться это будет полтора-два года», — прогнозирует эксперт.

По его мнению, на данный момент рынок психологически не готов давать большую скидку.

«Торговаться можно по отдельным параметрам: удалённость от метро, какой этаж, какой ремонт, куда выходят окна, шумно — не шумно, экология района, детские сады, школы, удалённость продуктовых магазинов», — посоветовал Апрелев.

Ранее президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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