В Гильдии риелторов России прокомментировали ситуацию на рынке жилья
- РИА Новости
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что спрос будет сокращаться.
«С лета начнётся стабилизация цен, а потом возможно и снижение, но это будет 0,5—1% в месяц, и продолжаться это будет полтора-два года», — прогнозирует эксперт.
По его мнению, на данный момент рынок психологически не готов давать большую скидку.
«Торговаться можно по отдельным параметрам: удалённость от метро, какой этаж, какой ремонт, куда выходят окна, шумно — не шумно, экология района, детские сады, школы, удалённость продуктовых магазинов», — посоветовал Апрелев.
Ранее президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.