Исследование: средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Москве снизилась впервые за пять лет

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Средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Москве снизилась в апреле впервые за пять лет.
Исследование: средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Москве снизилась впервые за пять лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование компании «ИНКОМ-Недвижимость».

По отношению к марту снижение составило 0,19%.

«До этого московская вторичка дешевела только в 2017 году. Усреднённая стоимость квадрата постепенно падала в течение года и по итогам декабря просела до 177,568 тыс. рублей», — заявил руководитель аналитического центра Дмитрий Таранов.

В настоящее время квадратный метр стоит в среднем 286,4 тыс. рублей.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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