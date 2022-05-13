В Москве выбрали названия для 15 новых станций метро

В Москве выбрали названия для 15 новых станций метрополитена.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на блог мэра Сергея Собянина.

«Сегодня в Москве проектируется и строится более 40 новых станций метро. В ходе беспрецедентного по масштабам голосования москвичи выбрали имена для 15 из них», — отметил Собянин.

В частности, на Бирюлёвской линии появятся станции «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая» и «Лебедянская», а на Рублёво-Архангельской — «Звенигородская», «Серебряный Бор» и «Липовая роща».

Новой конечной станцией Сокольнической линии станет «Потапово».

На Троицкой линии будут станции «Кедровая», «Ватутинки» и «Тюленевская».

Планируемую станцию Люблинско-Дмитровской линии в Печатниках решили назвать «Южный порт», а новую конечную станцию Арбатско-Покровской линии — «Гольяново».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге планируют открыть три станции метро в 2024 году.