Автоэксперт Моржаретто прокомментировал ситуацию на рынке запчастей

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал ситуацию на рынке запчастей.

«На сегодняшний день недостатка комплектующих нет, за исключением каких-то кузовных деталей от европейских автомобилей», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, всё остальное у дилеров в наличии — в том или ином объёме.

«У компаний, которые занимаются комплектующими, [все необходимые детали] есть. Только надо понять, по каким ценам», — добавил Моржаретто.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.