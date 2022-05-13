Автоэксперт Моржаретто прокомментировал ситуацию на рынке запчастей

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Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал ситуацию на рынке запчастей.
Автоэксперт Моржаретто прокомментировал ситуацию на рынке запчастей
  • РИА Новости

«На сегодняшний день недостатка комплектующих нет, за исключением каких-то кузовных деталей от европейских автомобилей», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, всё остальное у дилеров в наличии — в том или ином объёме.

«У компаний, которые занимаются комплектующими, [все необходимые детали] есть. Только надо понять, по каким ценам», — добавил Моржаретто.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.

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