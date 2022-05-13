В Севастополе перед судом предстанут обвиняемые в организации подпольного казино

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В Севастополе перед судом предстанут пять обвиняемых в организации подпольного казино.
В Севастополе перед судом предстанут обвиняемые в организации подпольного казино
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по региону Ольгу Постнову.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы и жительниц Севастополя», — сказала Постнова.

В ноябре 2018 года мужчина организовал преступную группу, в которую привлёк четырёх сообщниц. В помещениях на проспекте Победы и улице Леваневского работали клубы, где посетители играли в азартные игры.

«Работа подпольных игровых залов была пресечена в мае 2021 года в результате мероприятий, проведённых во взаимодействии с оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю при силовой поддержке бойцов ОМОН «Беркут» Росгвардии», — отметила Постнова.

Доход преступной группы оценивается в 63 млн рублей.

Ранее kp.ru сообщало, что в Москве расследуют дело о незаконной банковской деятельности.

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