В Подмосковье число самозанятых выросло на 37 тысяч с начала года

Короткая ссылка
В Московской области число самозанятых выросло на 37 тыс. с начала 2022 года.
В Подмосковье число самозанятых выросло на 37 тысяч с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как рассказала зампред правительства региона Екатерина Зиновьева, к началу года зарегистрировали 390 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.

«По итогам четырёх месяцев года их количество превышает 404 тыс. Кроме того, в регионе активно растёт число самозанятых», — заявила она.

Самозанятых в Подмосковье насчитывается более 374 тыс.

Ранее, как сообщала НСН, число самозанятых в Москве к 1 апреля 2022 года достигло 971,8 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить