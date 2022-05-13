В Подмосковье число самозанятых выросло на 37 тысяч с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как рассказала зампред правительства региона Екатерина Зиновьева, к началу года зарегистрировали 390 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.
«По итогам четырёх месяцев года их количество превышает 404 тыс. Кроме того, в регионе активно растёт число самозанятых», — заявила она.
Самозанятых в Подмосковье насчитывается более 374 тыс.
Ранее, как сообщала НСН, число самозанятых в Москве к 1 апреля 2022 года достигло 971,8 тыс.