Авиация ЮВО отработала боевое сопровождение вертолётов в Ставропольском крае

Экипажи армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) отработали боевое сопровождение вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» в Ставропольском крае.

Об этом пишет «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«Во время учения ударные вертолёты Ми-28Н осуществляли сопровождение и огневую поддержку транспортно-десантных вертолётов Ми-8АМТШ, выполняющих десантирование групп спецназа в горной местности», — отмечается в сообщении.

Также экипажи Ми-28Н выполнили элементы сложного пилотажа.

К совместному учению были привлечены 15 боевых вертолётов.

Ранее ФАН передавало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.