Авиация ЮВО отработала боевое сопровождение вертолётов в Ставропольском крае
- РИА Новости
Об этом пишет «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
«Во время учения ударные вертолёты Ми-28Н осуществляли сопровождение и огневую поддержку транспортно-десантных вертолётов Ми-8АМТШ, выполняющих десантирование групп спецназа в горной местности», — отмечается в сообщении.
Также экипажи Ми-28Н выполнили элементы сложного пилотажа.
К совместному учению были привлечены 15 боевых вертолётов.
Ранее ФАН передавало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.