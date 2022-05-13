Специалист по туризму Горин рассказал о популярных у россиян направлениях
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«Сейчас самый большой объём туристических международных поездок — в Турцию, турецкие авиакомпании предлагают до 290 рейсов в неделю, а российские — 120 рейсов. Направления — Стамбул, Бодрум, Даламан, Анталья», — сообщил он в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, ещё одним популярным направлением являются ОАЭ. Также в список входит Египет.
Кроме того, востребованными можно назвать Мальдивы и Шри-Ланку, отметил Горин.
Он добавил, что ряд стран постсоветского пространства, в том числе Армения, Азербайджан, Узбекистан и Казахстан, популярны не только для туризма, но и для транзитных перелётов в другие страны.
Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.