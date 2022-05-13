В Москве рассказали о деловой программе XIII Международного форума «Экология»

XIII Международный форум «Экология» состоится 23—24 мая 2022 года в Москве. На мероприятии обсудят ключевые решения новой экологической политики России в период санкционных ограничений.

Об этом сообщает «Парламентская газета» — информационный партнёр мероприятия.

Форум пройдёт при поддержке Государственной думы России, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства промышленности и торговли, Министерства строительства и ЖКХ, МЧС и других федеральных профильных ведомств, региональных органов власти, общественных экологических организаций и компаний.

Организатором выступает АНО Центр содействия природоохранным инициативам «Экология».

Деловая программа форума включает более 30 сессий и круглых столов по вопросам эффективных решений для новой экологической политики страны, среди них — достижение национальных целей в сфере охраны окружающей среды, реализация государственных экологических программ, меры поддержки природоохранных реформ, условия формирования экосуверенитета России и другие.

Ранее «Известия» сообщали, что посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в ходе конференции по случаю Международного дня лесов (21 марта) заявил, что устойчивое управление лесами является одним из приоритетов председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.