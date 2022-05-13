В Москве рассказали о деловой программе XIII Международного форума «Экология»

Короткая ссылка
XIII Международный форум «Экология» состоится 23—24 мая 2022 года в Москве. На мероприятии обсудят ключевые решения новой экологической политики России в период санкционных ограничений.
В Москве рассказали о деловой программе XIII Международного форума «Экология»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета» — информационный партнёр мероприятия.

Форум пройдёт при поддержке Государственной думы России, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства промышленности и торговли, Министерства строительства и ЖКХ, МЧС и других федеральных профильных ведомств, региональных органов власти, общественных экологических организаций и компаний.

Организатором выступает АНО Центр содействия природоохранным инициативам «Экология».

Деловая программа форума включает более 30 сессий и круглых столов по вопросам эффективных решений для новой экологической политики страны, среди них — достижение национальных целей в сфере охраны окружающей среды, реализация государственных экологических программ, меры поддержки природоохранных реформ, условия формирования экосуверенитета России и другие.

Ранее «Известия» сообщали, что посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в ходе конференции по случаю Международного дня лесов (21 марта) заявил, что устойчивое управление лесами является одним из приоритетов председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить