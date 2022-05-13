Туроператор прокомментировал ситуацию с ценами на отдых в Турции

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В пресс-службе компании Anex Tour прокомментировали ситуацию с ценами на отдых в Турции.
Туроператор прокомментировал ситуацию с ценами на отдых в Турции
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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как отметили в пресс-службе, ситуация в мире нестабильная и каждый месяц приносит новые новости.

«Однако в туризме имеется ежегодная практика увеличения цены примерно на 10%, особенно на такие популярные направления, как Турция. Исходя из особенностей контрактов с отелями, мы не рассчитываем на повышение цен на отели в этом сезоне», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что рост цен возможен, если к следующему сезону инфляция в Турции не замедлится.

Ранее, как сообщала газета «Известия», представители туроператоров рассказали, что путёвки в Турцию на предстоящее лето стали почти на 30% дороже по сравнению с 2021 годом.

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