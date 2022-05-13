Открыт набор волонтёров для участия в гуманитарных миссиях в ЛНР и ДНР

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Росмолодёжь и Ассоциация волонтёрских центров открыли набор добровольцев для участия в гуманитарных миссиях в ЛНР и ДНР.
Открыт набор волонтёров для участия в гуманитарных миссиях в ЛНР и ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу федерального агентства.

«С помощью гуманитарных миссий добровольцы из России и жители Донбасса смогут консолидировать усилия и оказать помощь на территориях по разбору завалов, восстановлению инфраструктуры, а также помощь школьникам в освоении учебной программы, организации досуга малышей, оказать психологическую поддержку и многое другое», — отмечается в сообщении.

После подачи заявки будет проведено тестирование и собеседование, затем кандидату нужно пройти специальный курс.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») и глава Крыма Сергей Аксёнов обсудили вопросы оказания помощи беженцам из Донбасса.

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