Исследование показало, в каких российских городах живёт больше всего сов и жаворонков

Специалисты службы доставки продуктов «Самокат» провели исследование и выяснили, в каких городах живёт наибольшее количество жаворонков, а в каких — сов.

Об этом сообщает Life.ru.

Выяснилось, что каждый пятый заказ в Нижнем Новгороде совершается до 11:00. На втором месте по доле заказов в утренние часы — Барнаул (17,7%). Далее идут Самара (17,6%), Тюмень (17,4%) и Краснодар (17,3%).

Больше всего сов, делающих заказы после 21:00, живёт в Перми (16,5%). На втором месте Уфа с долей заказов в вечерние часы 16,3%. Также в пятёрку вошли Саратов (16,1%), Санкт-Петербург (15,6%) и Челябинск (15,5%).

Ранее член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров (НАКД) Николай Григорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о цифровизации потребительского спроса.