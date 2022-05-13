В Подмосковье разработают единые стандарты для глэмпингов и кемпингов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с представителями отрасли экотуризма в Пушкино сообщил, что в регионе разработают единые стандарты для глэмпингов, кемпингов и гостиниц.

Об этом информирует телеканал «360».

«Отечественный туризм всё больше становится популярным, в том числе подмосковный. Мы считаем, что это очень важное направление как для бизнеса, так и для культурной жизни. У нас работает 24 глэмпинга, ещё шесть строятся. Приятно, что большинство из них расширяют — значит, есть спрос. Люди должны чувствовать комфорт и хороший сервис», — добавил губернатор.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.