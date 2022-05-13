В Подмосковье разработают единые стандарты для глэмпингов и кемпингов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с представителями отрасли экотуризма в Пушкино сообщил, что в регионе разработают единые стандарты для глэмпингов, кемпингов и гостиниц.
В Подмосковье разработают единые стандарты для глэмпингов и кемпингов
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Об этом информирует телеканал «360».

«Отечественный туризм всё больше становится популярным, в том числе подмосковный. Мы считаем, что это очень важное направление как для бизнеса, так и для культурной жизни. У нас работает 24 глэмпинга, ещё шесть строятся. Приятно, что большинство из них расширяют — значит, есть спрос. Люди должны чувствовать комфорт и хороший сервис», — добавил губернатор.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.

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