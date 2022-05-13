Психолог Дурнева дала советы по предотвращению детской агрессии

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Кандидат психологических наук, клинический психолог Марина Дурнева дала советы по предотвращению детской агрессии.
Психолог Дурнева дала советы по предотвращению детской агрессии
  • Gettyimages.ru

«Любые чувства ребёнка нельзя просто подавлять. В случае с агрессией это может вызвать ещё большее её проявление или вылиться в самоагрессию, когда он унижает сам себя или даже причиняет себе телесные повреждения», — цитирует эксперта сайт «Москва 24».

По её словам, современные взрослые очень заняты, и нередко им просто некогда услышать своих детей, тогда как игнорирование может стать причиной нарастающей агрессии.

«Важный шаг в работе с агрессией — давать ребёнку приемлемую альтернативу грубому поведению. Например, вместо драки предложить попробовать договориться словами», — добавила Дурнева.

Ранее профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Марина Розенова в беседе с kp.ru дала советы по обучению ребёнка цифровой гигиене.

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