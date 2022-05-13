В Севастополе обезвредили две бомбы времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«Одна из них был найдена 11 мая в ходе земельных работ по улице Пластунская — немецкая авиабомба SC-50. В тот же день на месте раскопа поисковых отрядов, несущих «Вахту памяти» в районе села Поворотное, сотрудники МЧС идентифицировали подозрительный артефакт как немецкую авиабомбу SD-50», — рассказали в ведомстве.
В обоих случаях специалисты провели эвакуацию граждан, чьи дома попадали в опасную зону.
Боеприпас, найденный на улице Пластунская, уничтожили на полигоне. Вторую бомбу обезвредили на месте.
В работах принимали участие более 250 человек и 57 единиц техники.
Ранее Newinform сообщало, что в селе под Саратовом обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны.