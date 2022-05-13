В Севастополе обезвредили две бомбы времён Великой Отечественной войны

В Севастополе обезвредили две 50-килограммовые бомбы времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Одна из них был найдена 11 мая в ходе земельных работ по улице Пластунская — немецкая авиабомба SC-50. В тот же день на месте раскопа поисковых отрядов, несущих «Вахту памяти» в районе села Поворотное, сотрудники МЧС идентифицировали подозрительный артефакт как немецкую авиабомбу SD-50», — рассказали в ведомстве.

В обоих случаях специалисты провели эвакуацию граждан, чьи дома попадали в опасную зону.

Боеприпас, найденный на улице Пластунская, уничтожили на полигоне. Вторую бомбу обезвредили на месте.

В работах принимали участие более 250 человек и 57 единиц техники.

Ранее Newinform сообщало, что в селе под Саратовом обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны.