В Севастополе обезвредили две бомбы времён Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
В Севастополе обезвредили две 50-килограммовые бомбы времён Великой Отечественной войны.
В Севастополе обезвредили две бомбы времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Одна из них был найдена 11 мая в ходе земельных работ по улице Пластунская — немецкая авиабомба SC-50. В тот же день на месте раскопа поисковых отрядов, несущих «Вахту памяти» в районе села Поворотное, сотрудники МЧС идентифицировали подозрительный артефакт как немецкую авиабомбу SD-50», — рассказали в ведомстве.

В обоих случаях специалисты провели эвакуацию граждан, чьи дома попадали в опасную зону.

Боеприпас, найденный на улице Пластунская, уничтожили на полигоне. Вторую бомбу обезвредили на месте.

В работах принимали участие более 250 человек и 57 единиц техники.

Ранее Newinform сообщало, что в селе под Саратовом обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить