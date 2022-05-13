Водитель проехавшего по Москве внедорожника с «черепами» объяснил смысл своей акции

Водителем внедорожника, который 13 мая проехал по центру Москвы с «черепами» и «гробом», накрытым украинским флагом, оказался яхтсмен Валерий. Как рассказал мужчина RT, его акция символизировала «проводы Украины».

По словам мужчины, задержавшие его полицейские составили протокол за декоративные черепа на машине и арестовали рундук для спортинвентаря.

«Сзади у меня болтался по земле американский флаг. Я подъехал к американскому посольству и в громкоговоритель успел крикнуть: «Три, два, раз, Зеленский, Байден — пидорас!» Потом ко мне подбежали сотрудники полиции», — рассказал он.

Также мужчина заявил, что ему поступают угрозы с Украины.

12 мая на Тверской улице Москвы полиция остановила водителя, который ехал с прицепом, где лежал «гроб», накрытый украинским флагом. При этом сам автомобиль был украшен российским триколором и Знаменем Победы.