Водитель проехавшего по Москве внедорожника с «черепами» объяснил смысл своей акции
- РИА Новости
По словам мужчины, задержавшие его полицейские составили протокол за декоративные черепа на машине и арестовали рундук для спортинвентаря.
«Сзади у меня болтался по земле американский флаг. Я подъехал к американскому посольству и в громкоговоритель успел крикнуть: «Три, два, раз, Зеленский, Байден — пидорас!» Потом ко мне подбежали сотрудники полиции», — рассказал он.
Также мужчина заявил, что ему поступают угрозы с Украины.
12 мая на Тверской улице Москвы полиция остановила водителя, который ехал с прицепом, где лежал «гроб», накрытый украинским флагом. При этом сам автомобиль был украшен российским триколором и Знаменем Победы.