Московский зоопарк при поддержке волонтёров и ОНФ передал гумпомощь Луганскому зоопарку
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу ОНФ.
«12 мая волонтёры доставили партию гуманитарной помощи. Это 10 т стройматериалов и кормов для животных и птиц», — говорится в сообщении.
Светлана Оксенгорова — директор парка культуры и отдыха имени 1 Мая, в котором расположен Луганский зоопарк, поблагодарила за оказанную помощь.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Московский зоопарк запустил трансляцию видеороликов о редких животных на большом уличном 3D-экране.