Московский зоопарк при поддержке волонтёров и ОНФ передал гумпомощь Луганскому зоопарку

Московский зоопарк и Союз зоопарков и аквариумов России совместно с волонтёрским движением #МыВместе, а также при поддержке Общероссийского народного фронта доставил в Луганский зоопарк груз гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

«12 мая волонтёры доставили партию гуманитарной помощи. Это 10 т стройматериалов и кормов для животных и птиц», — говорится в сообщении.

Светлана Оксенгорова — директор парка культуры и отдыха имени 1 Мая, в котором расположен Луганский зоопарк, поблагодарила за оказанную помощь.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Московский зоопарк запустил трансляцию видеороликов о редких животных на большом уличном 3D-экране.