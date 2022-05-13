Тюменскую область посетили более 90 тысяч туристов в период майских праздников
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
Сообщается, что в этот период регион посетили жители более 40 субъектов России, а также Казахстана.
Общая загрузка тюменского экопарка «Тайга» составила 80—100%, что на 10—12% превышает показатели 2021 года. Почти 50 тыс. человек отдохнули на термальных источниках.
Музеи посетили более 90 тыс. человек, что на 25% больше аналогичного периода 2021 года.
Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.