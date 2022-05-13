Тюменскую область посетили более 90 тысяч туристов в период майских праздников

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Более 90 тыс. туристов посетили Тюменскую область в майские праздники. Это на 12% больше, чем с 30 апреля по 10 мая в 2021 году.
Тюменскую область посетили более 90 тысяч туристов в период майских праздников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Сообщается, что в этот период регион посетили жители более 40 субъектов России, а также Казахстана.

Общая загрузка тюменского экопарка «Тайга» составила 80—100%, что на 10—12% превышает показатели 2021 года. Почти 50 тыс. человек отдохнули на термальных источниках.

Музеи посетили более 90 тыс. человек, что на 25% больше аналогичного периода 2021 года.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.

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