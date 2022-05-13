В России зарегистрировано более 690 тысяч безработных

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В секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой прокомментировали ситуацию с безработицей в стране.
В России зарегистрировано более 690 тысяч безработных
  • РИА Новости

«На сегодняшний день численность зарегистрированных безработных граждан составляет 690,5 тыс. Количество работников в простое увеличилось до 138 тыс. Количество работников на неполной занятости выросло до 131 тыс.», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников прокомментировал обстановку на рынке труда в России. По его словам, ситуация остаётся стабильной.

Президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.

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