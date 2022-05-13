В Москве откроют курсы «Школа юного медиатора» для подростков

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В 24 семейных центрах Москвы откроют курс «Школа юного медиатора».
В Москве откроют курсы «Школа юного медиатора» для подростков
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

По словам заммэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, на занятиях школьники узнают о роли медиатора — профессионального посредника при разрешении споров.

Отмечается, что в рамках проекта специалисты обучат мирно решать конфликты более 600 подростков.

Выпускники курса «Школа юного медиатора» получат сертификаты. Лучшим ученикам вручат свидетельства медиатора-подростка.

Ранее директор Института российской истории РАН Юрий Петров в беседе с НСН прокомментировал инициативу Минпросвещения ввести занятия по историческому просвещению в младших классах школ.

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