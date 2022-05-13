Представители туротрасли сообщили о росте цен на путёвки в Турцию
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Об этом пишут «Известия».
Так, по данным Tez Tour, цены на путёвки в Турцию выросли на 15—30% по сравнению с 2021 годом.
В компании уточнили, что самый дорогой месяц при бронировании поездок сейчас — июнь.
Подобная тенденция характерна для всех отелей страны, отметил председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.
Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.