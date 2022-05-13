В России за сутки госпитализировали 2506 человек с коронавирусом

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За сутки в России госпитализированы 2506 человек с COVID-19, накануне — 3353.
В России за сутки госпитализировали 2506 человек с коронавирусом
  • РИА Новости

Всего за 24 часа выявлено 4896 случаев инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 4065 заболевших.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 105 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 111 пациентов.

Также за сутки выздоровели 7257 человек, накануне — 6930.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».

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