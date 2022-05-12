В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО судьи Елены Кондрат

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RT
Арестованная по обвинению в посредничестве во взяточничестве судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат содержится в двухместной камере столичного женского СИЗО №6. Её соседка — бывший судебный пристав — подозревается в получении взятки. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО судьи Елены Кондрат
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«В СИЗО меня доставили 26 апреля. Я находилась в больнице с высоким артериальным давлением 185/110. И прямо в больнице на меня... надели наручники», — привёл слова Кондрат один из членов комиссии.

Арестованная заявила правозащитникам о наличии у неё и других заболеваний, в частности «тяжёлой астмы и грыж позвоночника». 

«Вину Елена Кондрат не признаёт, а уголовное дело в отношении неё называет «заказной историей», — добавил член комиссии.

Елена Кондрат также заявила, что считает своё водворение в СИЗО незаконным.

«Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на избрание мне меры пресечения 26 апреля, но это решение я могу обжаловать, а меня отправили в СИЗО», — пояснила судья.

К условиям содержания в СИЗО у неё претензий нет.

«В камере есть телевизор, холодильник. Сантехника работает, отношения с сокамерницей нормальные. Я уже получаю передачи, а тюремным интернет-магазином пока не пользовалась, так как он во время майских праздников не работал», — сказала Кондрат.

Верховный суд России 18 апреля арестовал судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат, обвиняемую в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, Кондрат предложила коллеге по арбитражному суду, рассматривающей дело о банкротстве, за $50 тыс. вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определённых лиц и непривлечении других. Она, как считает следствие, уговаривала другую судью в ходе телефонных переговоров и личных встреч.

После этого женщина, которой была предложена взятка, обратилась в ФСБ, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов.

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