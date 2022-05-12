В Подмосковье более 70 сирот получили жильё с начала года

Короткая ссылка
В Московской области более 70 сирот получили жильё с начала 2022 года.
В Подмосковье более 70 сирот получили жильё с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Iswan Nawi / EyeEm

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина, до конца года жильём будут обеспечены свыше 840 сирот. На эти цели в бюджете предусмотрено более 3,6 млрд рублей.

«Всем детям выдают квартиры в комфортных районах, с удобной транспортной развязкой... квартиры чистые и с ремонтом», — добавила Каклюгина.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о планах обеспечить жильём детей-сирот в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить