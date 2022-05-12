В Подмосковье более 70 сирот получили жильё с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина, до конца года жильём будут обеспечены свыше 840 сирот. На эти цели в бюджете предусмотрено более 3,6 млрд рублей.
«Всем детям выдают квартиры в комфортных районах, с удобной транспортной развязкой... квартиры чистые и с ремонтом», — добавила Каклюгина.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о планах обеспечить жильём детей-сирот в 2022 году.