В Подмосковье более 70 сирот получили жильё с начала года

В Московской области более 70 сирот получили жильё с начала 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина, до конца года жильём будут обеспечены свыше 840 сирот. На эти цели в бюджете предусмотрено более 3,6 млрд рублей.

«Всем детям выдают квартиры в комфортных районах, с удобной транспортной развязкой... квартиры чистые и с ремонтом», — добавила Каклюгина.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о планах обеспечить жильём детей-сирот в 2022 году.