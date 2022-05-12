Встречающий российских военных восьмилетний Алёша пожелал им здоровья и благополучия

Ставший знаменитым в сети восьмилетний Алёша из Белгородской области, который часто выбегал встречать российских военных, пожелал им здоровья и благополучия.

«Чтобы они были всегда здоровы... и всегда у них было всё хорошо. Работайте, ребята, победа будет за нами!» — сказал он.

Ранее ролик о том, как Алёша приветствует российских военных, направляющихся на Украину, завирусился в сети.