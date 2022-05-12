Автоэксперт Кадаков дал советы по выбору подержанной машины

Главред журнала «За рулём» Максим Кадаков дал советы по выбору подержанного автомобиля.

«Когда вы берёте подержанную машину, следует выбирать популярную модель — её будут проще потом продать, найти какие-то запчасти. Эти авто более исследованы, их проще ремонтировать», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, лучше покупать автомобили без технических наворотов, то есть, например, можно обойтись без турбомотора.

«Дальше уже нужно смотреть расклад по моделям. Я не сторонник того, чтобы возводить или говорить в превосходной степени о каком-либо автомобиле. Нет беспроблемных машин», — добавил Кадаков.

Ранее исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в беседе с НСН дал прогноз по ценам на машины в 2022 году.