Правительство ХМАО прокомментировало смог в регионе

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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа объяснило, что в регион смог принесло ветром из-за пожаров в южных регионах УрФО, а также Омской области.
Правительство ХМАО прокомментировало смог в регионе
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на заявление местного правительства.

«Задымление перенесено воздушными массами с южных регионов. Ландшафтные пожары действуют на территории Омской, Курганской и Тюменской областях, где сейчас ведётся активное тушение природных возгораний», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент на территории ХМАО все лесные пожары ликвидированы.

Ранее о ликвидации последних крупных пожаров в Красноярском крае сообщал сайт «Москва 24». 

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