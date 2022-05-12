На Ставрополье отчитались о результатах противопаводковых мероприятий с 2017 года

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Глава Минприроды Ставропольского края Роман Коврыга на брифинге в правительстве региона заявил, что в регионе на противопаводковые мероприятия направили более 2,3 млрд рублей.
На Ставрополье отчитались о результатах противопаводковых мероприятий с 2017 года
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Об этом сообщает «СвоёТВ».

Средства были выделены в период с 2017 по 2021 год. Из них 1,9 млрд рублей — средства из федерального бюджета и 400—500 млн — из краевого.

«В целом за период с 2017 по 2021 год в крае были выполнены работы по строительству берегоукреплений. Это около 30 км. Также провели расчистку русел рек и балок. Это 187 км. Специалисты отремонтировали 14 бесхозных гидротехнических сооружений. Выполнены работы по определению водоохранных зон, а также зон подтопления и затопления на территории всего края. В этот список попали 160 населённых пунктов региона», — сказал министр.

Ранее, по сообщениям progorod43, в Кировской области рассказали о ситуации с половодьем.

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