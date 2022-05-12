В Нижневартовске пресечена деятельность двух подпольных казино
- РИА Новости
Как пишет URA.RU, спецоперация проходила с участием сотрудников Росгвардии.
По версии следствия, в период с декабря 2021 года по 5 мая 2022 года семь граждан в возрасте от 28 до 56 лет незаконно организовали в двух нежилых помещениях по улицам Северная и 60 лет Октября в Нижневартовске игорные клубы. Подозреваемые задержаны.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 171 УК России («Незаконное предпринимательство»).
Ранее «Крыминформ» сообщало, что сотрудники ФСБ задержали в Керчи членов преступной группы, организовавшей подпольное казино.