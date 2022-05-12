С момента запуска онлайн-сервиса «Московский инвестор» им воспользовались более 1,5 тысячи раз
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Об этом информирует НСН.
«Цифровой сервис «Московский инвестор» на Инвестиционном портале является площадкой для оперативной коммуникации бизнеса с городом. На данный момент представители бизнеса воспользовались «Московским инвестором» более 1,5 тыс. раз, 320 раз — только в этом году», — сказал Ефимов.
По его словам, сервис позволяет бизнесу в режиме одного окна отправлять вопросы и предложения напрямую в правительство Москвы.
Как ранее сообщал «Взгляд», приложение «Московский транспорт» удостоено награды международного конкурса инновационных проектов World Summit Award.