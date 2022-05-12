С момента запуска онлайн-сервиса «Московский инвестор» им воспользовались более 1,5 тысячи раз

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что онлайн-сервисом «Московский инвестор» на Инвестиционном портале столицы с момента его запуска в ноябре 2020 года воспользовались более 1,5 тыс. раз.

Об этом информирует НСН.

«Цифровой сервис «Московский инвестор» на Инвестиционном портале является площадкой для оперативной коммуникации бизнеса с городом. На данный момент представители бизнеса воспользовались «Московским инвестором» более 1,5 тыс. раз, 320 раз — только в этом году», — сказал Ефимов.

По его словам, сервис позволяет бизнесу в режиме одного окна отправлять вопросы и предложения напрямую в правительство Москвы.

Как ранее сообщал «Взгляд», приложение «Московский транспорт» удостоено награды международного конкурса инновационных проектов World Summit Award.