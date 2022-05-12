РИА Новости: в Шереметьеве проверяют все самолёты из-за сообщений о минировании

Все самолёты, находящиеся на стоянках в аэропорту Шереметьево, проверяются специалистами после получения анонимной угрозы о минировании.

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Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб. По его словам, аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Ранее аналогичная угроза поступила в отношении самолёта в Жуковском.