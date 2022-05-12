РИА Новости: в Шереметьеве проверяют все самолёты из-за сообщений о минировании
Все самолёты, находящиеся на стоянках в аэропорту Шереметьево, проверяются специалистами после получения анонимной угрозы о минировании.
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.
По его словам, аэропорт продолжает работать в штатном режиме.
Ранее аналогичная угроза поступила в отношении самолёта в Жуковском.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»