РИА Новости: в Шереметьеве проверяют все самолёты из-за сообщений о минировании

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Все самолёты, находящиеся на стоянках в аэропорту Шереметьево, проверяются специалистами после получения анонимной угрозы о минировании.
РИА Новости: в Шереметьеве проверяют все самолёты из-за сообщений о минировании
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

По его словам, аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Ранее аналогичная угроза поступила в отношении самолёта в Жуковском.

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