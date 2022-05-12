В Санкт-Петербурге рассказали о гуманитарной помощи жителям Донбасса

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В Санкт-Петербурге работают два пункта Красного Креста, которые помогают жителям Донбасса, а также вынужденным переселенцам с Украины.
В Санкт-Петербурге рассказали о гуманитарной помощи жителям Донбасса
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом информирует «Петербургский дневник» со ссылкой на заявление председателя Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста Евгения Городного. 

Первый пункт отправляет гуманитарную помощь беженцам, которые сейчас находятся на юге России, а второй — тем, кто находится в Санкт-Петербурге.

Городный также добавил, что региональные отделения Красного Креста с февраля 2022 года помогли 380 семьям — это около тысячи человек.

Уточняется, что в основном все необходимые вещи покупаются на деньги добровольных пожертвований как от физических, так и от юридических лиц.

Ранее телеканал «360» сообщал о гуманитарной помощи жителям Донбасса в Подмосковье.

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