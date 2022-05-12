«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования билетов
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Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».
«Отечественное программное обеспечение разработано «Ростехом» и технологическим партнёром госкорпорации — компанией «Сирена-Трэвел», — говорится в заявлении.
Уточняется также, что система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования.
Ранее сообщалось о завершении испытания российского двигателя ПД-8.