Суд запретил Улюкаеву менять место жительства без разрешения ФСИН
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Московский районный суде Твери, который принял решение об УДО.
«Постановлением на Улюкаева наложены ограничения, а именно в течение оставшейся неотбытой части наказания не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа», — говорится в сообщении.
Также Улюкаев должен являться раз в месяц в надзорный орган для регистрации.
Ранее сообщалось, что Улюкаев, осуждённый за взяточничество, вышел на свободу по УДО.
В декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей.