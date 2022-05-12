Суд запретил Улюкаеву менять место жительства без разрешения ФСИН

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Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, осуждённому за взятку и освобождённому в рамках условно-досрочного освобождения, запрещено менять место жительства без разрешения Федеральной службы исполнения наказаний.
Суд запретил Улюкаеву менять место жительства без разрешения ФСИН
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Московский районный суде Твери, который принял решение об УДО.

«Постановлением на Улюкаева наложены ограничения, а именно в течение оставшейся неотбытой части наказания не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа», — говорится в сообщении.

Также Улюкаев должен являться раз в месяц в надзорный орган для регистрации.

Ранее сообщалось, что Улюкаев, осуждённый за взяточничество, вышел на свободу по УДО.

В декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей.

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