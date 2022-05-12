Суд запретил Улюкаеву менять место жительства без разрешения ФСИН

Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, осуждённому за взятку и освобождённому в рамках условно-досрочного освобождения, запрещено менять место жительства без разрешения Федеральной службы исполнения наказаний.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Московский районный суде Твери, который принял решение об УДО.

«Постановлением на Улюкаева наложены ограничения, а именно в течение оставшейся неотбытой части наказания не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа», — говорится в сообщении.

Также Улюкаев должен являться раз в месяц в надзорный орган для регистрации.

Ранее сообщалось, что Улюкаев, осуждённый за взяточничество, вышел на свободу по УДО.

В декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей.