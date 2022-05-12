В Приморье расследуют гибель 11-летнего мальчика во время рыбалки
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на региональное управление СК России.
10 мая ребёнок без разрешения родителей отправился ловить рыбу на реку Рудную. Там он упал в воду и утонул.
«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении ведомства.
Расследование дела продолжается.
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