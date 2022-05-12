В Приморье расследуют гибель 11-летнего мальчика во время рыбалки

В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту гибели 11-мальчика на реке Рудной в Дальнегорске.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на региональное управление СК России.

10 мая ребёнок без разрешения родителей отправился ловить рыбу на реку Рудную. Там он упал в воду и утонул.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении ведомства.

Расследование дела продолжается.

Ранее Newinform передавал, что в Челябинске подростка отправили под домашний арест за избиение сверстника до смерти.