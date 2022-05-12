Специалисты дали советы по подготовке к путешествию на автомобиле

Специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали, как подготовиться к путешествию в другой регион на автомобиле.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Перед путешествием необходимо позаботиться о техническом состоянии автомобиля, провести плановый техосмотр.

После можно заняться вопросами комфорта в предстоящей поездке. Например, стоит приобрести необходимые аксессуары: компактный набор инструментов и портативный насос для подкачки шин.

У путешественников пользуются спросом также автобоксы на крышу машины, автохолодильники, москитные сетки.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов беседе с НСН дал советы по организации путешествий.