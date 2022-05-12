Специалисты дали советы по подготовке к путешествию на автомобиле
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Перед путешествием необходимо позаботиться о техническом состоянии автомобиля, провести плановый техосмотр.
После можно заняться вопросами комфорта в предстоящей поездке. Например, стоит приобрести необходимые аксессуары: компактный набор инструментов и портативный насос для подкачки шин.
У путешественников пользуются спросом также автобоксы на крышу машины, автохолодильники, москитные сетки.
Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов беседе с НСН дал советы по организации путешествий.