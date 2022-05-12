Эксперт Лакустова рассказала, как «зелёные» привычки могут помочь сэкономить деньги

Директор Фонда развития социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова рассказала, как «зелёные» привычки могут помочь сэкономить деньги.

В беседе с «Российской газетой» она перечислила привычки, которые не только помогут сэкономить деньги, но также будут полезны для окружающей среды.

Прежде всего, по словам эксперта, необходимо отказаться от одноразовой продукции в пользу многоразовой, что поможет сэкономить от 3 до 7 тыс. рублей в год.

«Цена на бумажные полотенца уже перевалила за 100 рублей за упаковку. В месяц придётся выделить около 500—600 рублей только на средства для уборки. Гораздо экономнее и экологичнее пользоваться многоразовыми салфетками для уборки», — подчеркнула Лакустова.

Кроме того, не лишним будет отказаться от упаковки, так как товары с нею стоят дороже.

«Сейчас можно найти даже бытовую химию на разлив, цена её будет на 20—60% ниже», — заключила эксперт.

Ранее эколог Шувалов в беседе с сайтом «Москва 24» дал советы по улучшению экологической ситуации.