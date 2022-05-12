Эксперт Лакустова рассказала, как «зелёные» привычки могут помочь сэкономить деньги

Короткая ссылка
Директор Фонда развития социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова рассказала, как «зелёные» привычки могут помочь сэкономить деньги.
Эксперт Лакустова рассказала, как «зелёные» привычки могут помочь сэкономить деньги
  • Gettyimages.ru
  • © Ciaran Griffin

В беседе с «Российской газетой» она перечислила привычки, которые не только помогут сэкономить деньги, но также будут полезны для окружающей среды.

Прежде всего, по словам эксперта, необходимо отказаться от одноразовой продукции в пользу многоразовой, что поможет сэкономить от 3 до 7 тыс. рублей в год. 

«Цена на бумажные полотенца уже перевалила за 100 рублей за упаковку. В месяц придётся выделить около 500—600 рублей только на средства для уборки. Гораздо экономнее и экологичнее пользоваться многоразовыми салфетками для уборки», — подчеркнула Лакустова.

Кроме того, не лишним будет отказаться от упаковки, так как товары с нею стоят дороже.

«Сейчас можно найти даже бытовую химию на разлив, цена её будет на 20—60% ниже», — заключила эксперт.

Ранее эколог Шувалов в беседе с сайтом «Москва 24» дал советы по улучшению экологической ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить