Минтруд: родители 440 тысяч детей от 8 до 17 лет уже получили пособия
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Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба Минтруда.
«Стандартный срок рассмотрения заявления — десять рабочих дней. Однако Пенсионный фонд продолжал работу и в ходе майских праздников, чтобы семьи могли оперативно получить необходимую помощь. На сегодня выплаты уже получили родители 440 тыс. детей», — отметил глава Минтруда Антон Котяков.
Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года более 20 тыс. семей получили выплаты за рождение ребёнка.