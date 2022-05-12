Минтруд: родители 440 тысяч детей от 8 до 17 лет уже получили пособия

Министерство труда и социальной защиты России сообщило, что родители 440 тыс. детей от восьми до 17 лет уже получили выплаты для малообеспеченных семей.

Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба Минтруда.

«Стандартный срок рассмотрения заявления — десять рабочих дней. Однако Пенсионный фонд продолжал работу и в ходе майских праздников, чтобы семьи могли оперативно получить необходимую помощь. На сегодня выплаты уже получили родители 440 тыс. детей», — отметил глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года более 20 тыс. семей получили выплаты за рождение ребёнка.