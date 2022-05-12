Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными туристическими направлениями на майские праздники

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Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными туристическими направлениями на майские праздники, обойдя черноморские курорты.
Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными туристическими направлениями на майские праздники
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом информируют «Известия» со ссылкой на заявление представителей туристической отрасли.

В сообщении также сказано, что с 1 по 10 мая наполненность гостиниц Москвы и Санкт-Петербурга была выше, чем в Сочи.

«Мы действительно видим большую популярность Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Кавминвод. Сочи при этом потерял в популярности 5%, Анапа и Крым — 25%», — добавил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Снижение популярности курортов Краснодарского края связано, по мнению вице-президента Альянса турагентств России (АТА) Алексана Мкртчяна, с работой только одного аэропорта и с неприятными погодными условиями. 

Ранее «Новый Севастополь» рассказал о ситуации с туристами в начале мая в Крыму.

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