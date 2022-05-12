Автоэксперт Шкуматов рассказал о ПО для изменения настроек скорости самокатов

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Координатор движения «Общество синих ведёрок», автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о хакерском программном обеспечении (ПО), с помощью которого можно изменить настройки скорости электросамокатов.
Автоэксперт Шкуматов рассказал о ПО для изменения настроек скорости самокатов
  • РИА Новости

«Для многих электросамокатов выпускаются хакерами так называемые Unlocker. Это программа, которая позволяет изменить параметры самокатов, в том числе разблочить скорость. Многие китайские электросамокаты поставляются с уже имеющимся ограничением максимальной скорости. Так вот, просто скачав мобильное приложение на телефон и введя код, вы сможете этот электросамокат разблокировать, и он будет ездить с максимальной скоростью, соответствующей его техническим характеристикам», — сказал Шкуматов.

Он также обратил внимание, что некоторые россияне начали пользоваться мотор-колесом — устройством, которое позволяет развить очень высокую скорость.

Как ранее сообщало URA.RU, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Денис Колясников прокомментировал ситуацию с самокатами в преддверии сезона.

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