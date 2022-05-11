Автоэксперт Удалов дал прогноз по ценам на машины в 2022 году

Короткая ссылка
Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов дал прогноз по ценам на машины в 2022 году.
Автоэксперт Удалов дал прогноз по ценам на машины в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © martin-dm

«Я думаю, что, скорее всего, автомобили не начнут массово дешеветь», — заявил он в беседе с НСН.

Как считает эксперт, будет обеспечиваться производство по ряду упрощённых моделей Lada, китайских автомобилей, которые производятся в стране.

«И поставки будут идти», — отметил он.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить