Автоэксперт Удалов дал прогноз по ценам на машины в 2022 году

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов дал прогноз по ценам на машины в 2022 году.

«Я думаю, что, скорее всего, автомобили не начнут массово дешеветь», — заявил он в беседе с НСН.

Как считает эксперт, будет обеспечиваться производство по ряду упрощённых моделей Lada, китайских автомобилей, которые производятся в стране.

«И поставки будут идти», — отметил он.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.