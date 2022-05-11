В Самарской области рассказали о мерах поддержки самозанятых

Власти Самарской области рассказали о мерах поддержки самозанятых граждан в регионе.

Об этом сообщает volga.news.

Отмечается, что губернатор региона Дмитрий Азаров уделяет особое внимание формированию комфортного делового климата в Самарской области.

В частности, в регионе продолжается работа по расширению инструментов поддержки самозанятых граждан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее, как сообщала НСН, число самозанятых в Москве к 1 апреля 2022 года достигло 971,8 тыс.