В Самарской области рассказали о мерах поддержки самозанятых

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Власти Самарской области рассказали о мерах поддержки самозанятых граждан в регионе.
В Самарской области рассказали о мерах поддержки самозанятых
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Об этом сообщает volga.news.

Отмечается, что губернатор региона Дмитрий Азаров уделяет особое внимание формированию комфортного делового климата в Самарской области.

В частности, в регионе продолжается работа по расширению инструментов поддержки самозанятых граждан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее, как сообщала НСН, число самозанятых в Москве к 1 апреля 2022 года достигло 971,8 тыс.

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