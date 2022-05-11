В Нижегородской области рассказали об условиях льготной ипотеки для IT-специалистов

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Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков сообщил, что 4 тыс. IТ-специалистов в регионе смогут получить льготную ипотеку.
В Нижегородской области рассказали об условиях льготной ипотеки для IT-специалистов
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Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Для Нижегородской области эта проблема в марте встала в полный рост, поскольку некоторые «дочки» североамериканских IT-гигантов предлагают очень простой выбор своим сотрудникам — переезд или увольнение», — заявил Поляков.

Отмечается, что для получения льготной ипотеки заёмщик должен работать в аккредитованной в регионе IT-компании, быть в возрасте от 22 до 45 лет и получать зарплату от 150 тыс. рублей до вычета налогов.

Главной целью льготной программы является остановка релокации IT-специалистов из России в другие юрисдикции.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России.

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