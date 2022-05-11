В Татарстане индекс промышленного производства составил 112,9% в I квартале 2022 года

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Индекс промышленного производства Ленинградской области по итогам I квартала 2022 года составил 112,9% по отношению к такому же периоду 2021-го.
В Татарстане индекс промышленного производства составил 112,9% в I квартале 2022 года
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт Татарстанстата.

Наибольший рост за указанный период продемонстрировали обрабатывающие производства, сфера водоснабжения, утилизации отходов, добычи полезных ископаемых.

Ранее НСН сообщала, что объём производства бумаги и бумажных изделий в Москве в 2021 году увеличился на 57,7% по сравнению с 2020 годом, а по сравнению с 2019 годом он вырос в 2,3 раза.

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