В Татарстане индекс промышленного производства составил 112,9% в I квартале 2022 года

Индекс промышленного производства Ленинградской области по итогам I квартала 2022 года составил 112,9% по отношению к такому же периоду 2021-го.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт Татарстанстата.

Наибольший рост за указанный период продемонстрировали обрабатывающие производства, сфера водоснабжения, утилизации отходов, добычи полезных ископаемых.

Ранее НСН сообщала, что объём производства бумаги и бумажных изделий в Москве в 2021 году увеличился на 57,7% по сравнению с 2020 годом, а по сравнению с 2019 годом он вырос в 2,3 раза.